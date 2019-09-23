2019-09-23T11:41:03+03:00
Происшествия

«Уплыл на лодке с четырьмя ульями». В Прикамье 53-летний мужчина со шрамом на глазу

Его разыскивают с 14 сентября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: поисковый отряд им.Ирины БухановойФото: поисковый отряд им.Ирины Бухановой
Изменить размер текста:

В Пермском крае пропал 53-летний Александр Постовалов. 14 сентября в 16:00 он вышел на лодке желто-красного цвета из деревни Перчата. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина должен был спуститься по Каме и подняться по Чусовой до деревни Конец Гор, но до сих пор от него нет вестей.

В лодке у Александра Постовалова были четыре улья. Также мужчина взял с собой документы на лодку.

Приметы Александра: на вид 50-55 лет, рост 168, плотного телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет: куртка камуфляжной расцветки, свитер черный, штаны черные, сапоги черные.

Особые приметы: шрам в районе правого глаза

Если вы видели 53-летнего Александра Постовалова или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 102 или 2044904.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сын плачет и спрашивает, где папа". В Перми при странных обстоятельствах пропал 27-летний парень
Житель Прикамья отправится за решетку за рубку деревьев
Нацпроект позволил увеличить темпы ликвидации аварийного жилья в Горнозаводском городском округе
Пермская школьница попала в Книгу рекордов России
Житель Прикамья украл с дачного участка листы железа и обшил ими свой сарай
"Она была совсем одна". В Перми на детской площадке нашли 2-летнюю малышку
Пермский ресторан «Причал №5» выставили на продажу
1 октября в Перми отключат фонтаны
"Поссорилась с подругами". В Пермском крае нашли тело школьницы
Жителя Прикамья задержали за угон трактора
«Дети спали на полу». В Перми закрыли опасный для здоровья детский сад
"Она стала первой мамой для младенца, которого нашли в подъезде"
В Пермском крае «Кросс нации» пробежали 20 тысяч человек
Пермячку осудили за мошенничество на 1,5 миллиона рублей
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдение прав детей на образование
«Стал хватать хозяйку за ноги». Кот долго жил в доме, но его отдали в приют из-за игривого характера
В Прикамье женщина из ревности ударила ножом свою подругу