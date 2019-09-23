«Уплыл на лодке с четырьмя ульями». В Прикамье 53-летний мужчина со шрамом на глазу
В Пермском крае пропал 53-летний Александр Постовалов. 14 сентября в 16:00 он вышел на лодке желто-красного цвета из деревни Перчата. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина должен был спуститься по Каме и подняться по Чусовой до деревни Конец Гор, но до сих пор от него нет вестей.
В лодке у Александра Постовалова были четыре улья. Также мужчина взял с собой документы на лодку.
Приметы Александра: на вид 50-55 лет, рост 168, плотного телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Был одет: куртка камуфляжной расцветки, свитер черный, штаны черные, сапоги черные.
Особые приметы: шрам в районе правого глаза
Если вы видели 53-летнего Александра Постовалова или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 102 или 2044904.
ИСТОЧНИК KP.RU