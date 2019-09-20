В Прикамье поиски 38-летнего мужчины закончились трагедией

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-20T10:00:59+03:00

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В Добрянке с 17 сентября разыскивали 38-летнего Павла П. Мужчина ушел из дома по адресу улица победы, 10/1 17 сентября и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

В пятницу, 20 сентября, в социальных сетях сообщили, что поиски закончены. Мужчину нашли погибшим. Причины смерти не сообщаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропал 10-летний мальчик. Мальчик ушел из дома по адресу улица Самолетная утром 19 сентября и с тех пор никто не знает, где он. На связь мальчик не выходил. Родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и к сотрудникам полиции. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой собирают людей на поиски. Сбор состоится 20 сентября по адресу улица Самолетная, 36. Если вы видели 10-летнего Игоря или знаете о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 102 или 2014-49-04

ИСТОЧНИК KP.RU