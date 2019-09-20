«Помогите найти!». В Перми пропал 10-летний мальчик

В Перми разыскивают 10-летнего Игоря Осташева. Мальчик ушел из дома по адресу улица Самолетная утром 19 сентября и с тех пор никто не знает, где он. На связь мальчик не выходил.

Родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и к сотрудникам полиции.

Приметы 10-летнего Игоря Осташева: на вид 10 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

В день пропажи был одет: куртка серая или зеленая на молнии с капюшоном, кепка синяя с надписью «Россия», обувь темная, рубашка и вязаный жилет серого цвета, рюкзак черно-белый.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой собирают людей на поиски. Сбор состоится 20 сентября по адресу улица Самолетная, 36.

Если вы видели 10-летнего Игоря или знаете о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 102 или 2014-49-04