2019-09-19T10:51:35+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивают 38-летнего мужчину

Он пропал 17 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: Подслушано ДобрянкаФото: Подслушано Добрянка
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В Добрянке разыскивают 38-летнего Павла Пьянкова. Мужчина ушел из дома по адресу улица победы, 10/1 17 сентября и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы 38-летнего Павла Пьянкова: рост 180 см, телосложение плотное, волосы темные седые, стрижка коротка, глаза карие.

Особые приметы: борода

Родственники предполагают, что мужчина мог заблудиться в лесу.

Если вы видели 38-летнего Павла Пьянкова или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 89026465669 или в полицию 02 (с сотового 102)

Напомним, ранее мы писали о том, что исчезнувшую при загадочных обстоятельствах пермячку ищут уже три месяца. 77-летняя Назиля Фуфачева пропала еще 9 июня в микрорайоне Крохалева. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, что женщина вышла из своего дома по улице Солдатова, оставив ключи в замке. Дома никого не было. Больше ее никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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