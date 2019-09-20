2019-09-20T09:17:32+03:00
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело после убийства лаек в Прикамье

Трагедия произошла 15 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Пермского края поделился в социальных сетях ужасными фотографиями мертвых собак. Мужчина сообщил, что его питомцев беспощадно расстреляли. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что после проверки было возбуждено уголовное дело.

- По факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка следствием МВД России по Горнозаводскому округу возбуждено и расследуется уголовное дело, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры ищут дом кошке, которую замуровали в подвале. Долгие годы единственным местом, где она могла согреться, укрыться от собак и от людской жестокости, был подвал пермской многоэтажки. Однажды вход в подвал замуровали, не проверив, есть ли внутри кто-то, кинули отраву. Ядом травили насекомых. Вместе с Зосей в подвале находились еще несколько кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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