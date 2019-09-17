"Он хладнокровно их расстрелял". Пермяк обвинил экс-чиновника в убийстве собак
В социальных сетях появилось видео пермяка Ярослава Б. Он снимает на камеру лежащих рядом мертвых собак.
- 15 сентября я охотился в охотхозяйстве "Глухарь", - говорит он на видео. - Остановилась машина - я не успел добежать - я хладнокровно были расстреляны мои собаки хозяином "Глухаря". Вот они лежат - Шнырка, Тунгус, Мышка и Кумыш.
В убийстве собак Ярослав обвинил бывшего замминистра Виктора Усенко. Якобы он и является главной охотхозяйства "Глухарь".
Информацию о том, что Виктор Усенко - директор "Глухаря", подтвердили и в минприроды, уточнив, что пермяк не работает в Правительстве с начала 2017 года.
- Конечно, это вопиющий случай человеческой жестокости, - сообщили в пресс-службе. - Мы со своей стороны этот случай не оставим без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ о проведении служебной проверки. Кроме того, у нас есть информация, что пострадавший уже написал заявление в полицию. Сейчас по факту правоохранительные органы будут проводить проверку.
Между тем, в социальных сетях видео вызвало огромный резонанс. Жители Пермского края просят выяснить, кто именно убил собак, разобраться в ЧП и наказать виновных.
- Какой ужас, что вообще в мире происходит, - возмущаются пользователи соцсетей. - Такое с рук нельзя спускать!
ИСТОЧНИК KP.RU