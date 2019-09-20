«Травили вместе с тараканами». Волонтеры ищут дом кошке, которую замуровали в подвале

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-20T06:52:23+03:00

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Как Зося попала на улицу, никто не знает, но в приюте она оказалась после тяжелого едва не стоившего ей жизни испытания. Долгие годы единственным местом, где она могла согреться, укрыться от собак и от людской жестокости, был подвал пермской многоэтажки.

Однажды вход в подвал замуровали, не проверив, есть ли внутри кто-то, кинули отраву. Ядом травили насекомых. Вместе с Зосей в подвале находились еще несколько кошек. Они задыхались едким запахом. Жители сообщили о ситуации волонтерам.

Зоозащитники успели вовремя. Измученную еле живую кошку смогли спасти. Сейчас Зося привыкает доверять людям. Очень любит, когда ее гладят и разговаривают с ней.

Сейчас она находится в приюте «Матроскин», но очень надеется, что очень скоро окажется уютном доме с любящими хозяевами.

ИСТОЧНИК KP.RU