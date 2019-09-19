В Прикамье арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера из Чайковского
В Чайковском возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В одном из садовых участков садоводческого массива «Строитель» обнаружили тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Погибшего нашли 15 сентября текущего года в бетонном колодце.
По подозрению в убийстве задержали 60-летнего местного жителя. По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт. Задержанный нанес погибшему несколько ударов ножом и скинул тело в колодец.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследования уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья отправится за решетку за убийство приятеля. Злоумышленника задержали. Приговором суда ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU