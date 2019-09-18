2019-09-18T14:42:34+03:00
Происшествия

Житель Прикамья отправится за решетку за убийство приятеля

Между мужчина возникла ссора
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осудили 46-летнего жителя поселка Ферма за убийство своего друга. Мужчина воткнул приятелю нож в грудь.

Следователи выяснили, что в апреле текущего года друзья вместе выпивали в квартире осужденного. Внезапно домой вернулась жена хозяина квартиры. Женщина была против пьянки. Она попросила гостя прекратить пить и уйти из квартиры. На этой почве между гостем и хозяином возник конфликт. 46-летний мужчина схватил нож и ударил друга в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

Злоумышленника задержали. Приговором суда ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк до смерти избил своего знакомого. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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