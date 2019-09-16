2019-09-16T09:51:12+03:00
Происшествия

«Он звонил в полицию четыре раза». Пермяк готов заплатить 100 тысяч за информацию об убийце отца

Тело 66-летнего Владимира Новоселова обнаружила на даче его дочь
Елена КОНОВА
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Погибший Владимир Новоселов. Фото предоставлено его родственникамиПогибший Владимир Новоселов. Фото предоставлено его родственниками
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- Я решил придать это огласке, чтобы задержать преступника по «горячим следам», - говорит житель Чайковского Андрей Новоселов. Его отца убили в ночь с 14 на 15 сентября.

14 сентября пенсионер Владимир Новоселов уехал на дачу, чтобы убрать последний урожай картошки. Дачный участок мужчины находится в СНТ «Кардапольский» около города Чайковский.

- 15 сентября отец должен был встретиться с сестрой, - рассказывает Андрей. - Она звонила ему, но он не отвечал. Тогда сестра поехала на дачу. Она нашла тело отца недалеко от дома. Ему нанесли два ножевых ранения. Позже сестра увидела в телефоне отца четыре вызова в полицию. Он звонил им ночью, перед гибелью, но помощи не дождался.

Андрей говорит, что не знает, кто мог совершить убийство. По его словам, Владимир Новоселов не пил и не курил, так что преступление не могло произойти в ходе «пьяного застолья».

- Отец был очень отзывчивым человеком, старался помогать людям, все вспоминают его только с добротой, - говорит Андрей.

Мужчина решил написать о случившемся в социальных сетях, надеясь, что кто-то из местных мог стать свидетелем убийства или знает, кто совершил преступление.

- За информацию, которая поможет раскрыть дело «по горячим следам» и найти преступников, объявляется вознаграждение в 100 тысяч рублей, - написал Андрей Новоселов в соцсетях.

Если у вас есть информация о преступниках, звоните Андрею по телефону 8-922-64-36-631 или в полицию по телефону 02.

Тем временем, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

- Обстоятельства преступления выясняются, проводится проверка, - сообщили нам в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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