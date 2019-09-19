Стали известны подробности страшной аварии в Березниках

СЕГОДНЯ 06:17 2019-09-19T06:17:01+03:00

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В среду, 18 сентября, в 19:31 на 301 км трассы Кунгур-Соликамск произошло ДТП. Столкнулись иномарка и отечественная легковушка.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии. По предварительной информации, водитель «Субару» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115».

В результате аварии пострадали два человека: водитель отечественного автомобиля и пассажирка иномарки. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Остальным оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП продолжается проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что при столкновении легковушек в Перми пострадал 16-летний подросток. Утром во вторник, 17 декабря, на улице Декабристов произошло столкновение легковых автомобилей. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир легковушки. По предварительной информации, при повороте налево «Лада» столкнулась со встречным автомобилем

ИСТОЧНИК KP.RU