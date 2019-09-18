2019-09-18T20:04:12+03:00
Происшествия

В Пермском крае произошла серьезная авария, есть пострадавшие

На месте работают сотрудники ГИБДД
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Березники безопасные"Фото из группы "Березники безопасные"
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Вечером 18 сентября в районе города Березники Пермского края произошла авария. Как сообщили в социальных сетях, столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Машины получили серьезные механические повреждения, детали от автомобилей разбросаны по дороге. Также очевидцы пишут, что в результате происшествия пострадали пять человек.

Судя по фотографиям, на месте аварии работают сотрудники оперативных служб - полицейские и спасатели. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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