При столкновении легковушек в Перми пострадал 16-летний подросток
Утром во вторник, 17 декабря, на улице Декабристов произошло столкновение легковых автомобилей. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир легковушки.
По предварительной информации, при повороте налево «Лада» столкнулась со встречным автомобилем.
Пострадавшего подростка с различными травмами отправили в городскую клиническую больницу №1.
Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП с такси в Перми. В субботу, 14 сентября, в Индустриальном районе Перми произошло ДТП. Рано утром машина «Яндекс.Такси» въехала в столб. В ГИБДД по Пермскому краю сообщили подробности аварии. По предварительной информации, автомобиль такси ехал в направлении улицы Леонова. В районе дома №26б, уходя от столкновения с автомобилем ВАЗ-2108, либо ВАЗ-2109 бордового цвета, таксист въехал в столб.
ИСТОЧНИК KP.RU