При столкновении легковушек в Перми пострадал 16-летний подросток

СЕГОДНЯ 07:33 2019-09-18T07:33:16+03:00

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Утром во вторник, 17 декабря, на улице Декабристов произошло столкновение легковых автомобилей. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир легковушки.

По предварительной информации, при повороте налево «Лада» столкнулась со встречным автомобилем.

Пострадавшего подростка с различными травмами отправили в городскую клиническую больницу №1.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП с такси в Перми. В субботу, 14 сентября, в Индустриальном районе Перми произошло ДТП. Рано утром машина «Яндекс.Такси» въехала в столб. В ГИБДД по Пермскому краю сообщили подробности аварии. По предварительной информации, автомобиль такси ехал в направлении улицы Леонова. В районе дома №26б, уходя от столкновения с автомобилем ВАЗ-2108, либо ВАЗ-2109 бордового цвета, таксист въехал в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU