2019-09-17T19:31:13+03:00
Происшествия

Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу о жестоком убийстве пермского бизнесмена и его жены

Тренеру и его напарнику, которых выпустили на свободу, снова грозит пожизненный срок
Алена ОВЧИННИКОВА
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Обвиняемому не стали изменять меру пресечения.Обвиняемому не стали изменять меру пресечения.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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17 сентября Верховный суд отменил оправдательный приговор пермского краевого суда в отношении 44-летнего тренера по рукопашному бою Вадима В. и 46-летнего призера соревнований по армрестлингу Владимира Ю.

Они обвинялись в жестоком убийстве пермского бизнесмена и его супруги в квартире на улице Луначарского. Злоумышленники совершили все на глазах у шестимесячного ребенка убитой пары. Само преступление произошло в 2009 году, но раскрыть его не могли долгих 10 лет.

Погибшие Игорь и Екатерина.

Погибшие Игорь и Екатерина.

За это время криминалистика шагнула вперед, и следователям удалось найти улики, изобличающие подозреваемых. В июне этого года суд с участием присяжных заседателей вынес им оправдательный приговор. Подсудимых освободили прямо в зале суда. Но гособвинение обжаловало это решение.

- Верховный суд отменил приговор краевого суда, дело направили на новое судебное разбирательство в ином составе суда, - прокомментировала адвокат Ирина Ясырева. – Под стражу моего подзащитного не взяли, меру пресечения не изменили, теперь дело будет рассматривать иная коллегия, иной состав суда. Оснований мы еще не знаем, стала известна только резолютивная часть.

Это значит, что дело о громком убийстве семейной пары вновь будет рассматриваться в суде первой инстанции. Для этого будет сформирована иная коллегия присяжных заседателей. А подозреваемым вновь может грозить пожизненный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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