2019-02-18T16:22:50+03:00
Происшествия

«Преступников искали 10 лет». Мастера спорта и призера соревнований обвинили в убийстве пермского бизнесмена и его жены

В живых они оставили только их 6-месячного сына
Елена КОНОВА
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Фото обвиняемого в убийстве Вадима В. с сайта "Российская лига Муай Тай"Фото обвиняемого в убийстве Вадима В. с сайта "Российская лига Муай Тай"
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В мае 2009 года в Перми произошло жестокое убийство - в квартире одного из домов по улице Луначарского застрелили 26-летнего бизнесмена Игоря Н. и его 28-летнюю жену Екатерину.

Они поженились летом 2007 года. Игорь занимался установкой пластиковых окон, Екатерина - сидела в декрете. По некоторой информации, накануне трагедии Игорь снял со счета крупную сумму денег - около 2 миллионов рублей.

27 мая мама Екатерины забеспокоилась, потому что на ее звонки целый день никто не отвечал, и решила проведать молодую семью. В квартире она нашла тела дочери и зятя с огнестрельными ранениями. Преступники оставили в живых только 6-месячного сына, который все это время лежал в кроватке и плакал. Тогда следователи отмечали - следов взлома на двери не было, значит, Игорь или Екатерина сами впустили злоумышленников в квартиру. Рассматривалось несколько версий произошедшего - от неприязненных отношений с близкими до разбойного нападения.

Погибшие Игорь и Екатерина

Погибшие Игорь и Екатерина

Убийство не могли раскрыть 10 лет. За это время были допрошены десятки свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз.

- Обвиняемые в убийстве - 44-летний мастер спорта по рукопашному бою и 46-летний призер соревнований по армрестлингу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Следователи выяснили, что в тот день они ворвались в квартиру предпринимателя, зная, что тот хранит дома крупную сумму денег. Преступники были вооружены пистолетом и ножом и расправились с бизнесменом и его супругой. Из дома они похитили 1 миллион рублей, а также компьютер, где хранилась информация о знакомстве бизнесмена с одним из убийц. Кроме того, в ходе работы следствию удалось достоверно установить причастность мастера спорта к серии преступлений 2011 года, связанных с незаконным сбытом наркотиков.

44-летний мастер спорта - Вадим В., известный в Перми тренер. Вместе с ранее судимым за разбой спортсменом они отрицают свою вину в убийстве семьи бизнесмена. Несмотря на это, их вина подтверждена доказательствами, собранными в 14 томов уголовного дела.

- В данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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