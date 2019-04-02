«Цена жизней - миллион и два телефона» В Перми судят тренера за убийство бизнесмена и его жены

Это преступление не могли раскрыть десять лет. В 2009 году в центре Перми, в своей квартире, нашли мертвыми бизнесмена Игоря Н. и его жену Екатерину. В ходунках плакал их 6-месячный сын - малыша убийцы пощадили. В комнате следователи нашли глушитель с куском изоленты, которой он был примотан к пистолету. Но эта улика ничего не дала.

Следователи стали изучать жизнь бизнесмена, и вскоре у них появился подозреваемый - тренер по рукопашному бою Вадим Востоков, с которым убитый бизнесмен вместе посещал финансовые курсы. Но достаточных доказательств против Востокова тогда собрать не удалось.

Это смогли сделать через десять лет. Криминалистика шагнула вперед, и благодаря новым технологиям на куске изоленты из квартиры нашли отпечатки пальцев… тренера по рукопашному бою Востокова. Вчера начался суд.

«Ребенок ползал рядом с телом отца»

27 мая 2009 года мама Екатерины заволновалась. Телефон в квартире дочери не отвечал целый день. Пенсионерка приехала, открыла дверь своим ключом. Застреленную Екатерину она нашла в ванной, тело ее мужа Игоря - в гостиной.

- В квартире оперативники нашли глушитель, - рассказал нам источник в правоохранительных органах. - Видимо, во время выстрела он отлетел. А на лестничной площадке обнаружили следы крови. После убийства преступники просто вытерли руки о стены. Тогда технологии не позволяли установить, кому принадлежит ДНК с глушителя и стен.

Игорь и Екатерина купили квартиру незадолго до гибели. Фото из архива семьи

Бизнесмен Игорь Н. занимался установкой пластиковых окон и шиномонтажом.

- За несколько дней до убийства знакомый Игоря (по версии следствия - Востоков) предложил ему выгодную сделку по приобретению газового оборудования, - поведал наш источник в правоохранительных органах. - На самом же деле никакого оборудования не было.

Преступник сказал так, чтобы бизнесмен снял со счетов деньги - около миллиона рублей. Игорь снял нужную сумму и позвонил компаньону, сообщив, что деньги есть, к сделке он готов. Через полтора часа его и супругу убили. Кроме миллиона рублей преступники забрали сотовые телефоны и компьютер.

По подозрению в убийстве Востокова задержали, но его вину доказать не удалось. Лишь через 10 лет появились новые технологии, благодаря которым смогли доказать причастность Вадима Востокова к убийству.

- Также мы установили его причастность к преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере, совершенных в Перми в 2011 году, - рассказали следователи.

Кроме того, следователи нашли второго подозреваемого в убийстве. Им оказался 46-летний спортсмен Владимир Юркин, призер соревнований по армрестлингу.

Владимир ЮркинФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник суд над Юркиным и Востоковым начался. Процесс будет проходить с участием присяжных заседателей.

«Единственное доказательство вины уничтожили»

- Мы не согласны с обвинениями, - заявила адвокат Востокова Ирина Ясырева. - Мой подзащитный и погибший в 2009 году вместе посещали курсы, где учили работать на бирже. Общего бизнеса, как и других дел, у них не было. Когда убийство только произошло, Востоков был подозреваемым, но его вину не доказали. И вот следователи выявляют на куске изоленты, изъятой еще 10 лет назад из квартиры убитых, ДНК моего подзащитного. А в ходе экспертизы, как нам сказали следователи, изоленту «случайно» уничтожают. Это как называется?

Защита Владимира Юркина также не согласна с обвинениями. По словам адвоката Веры Владимировой, ее подзащитный даже толком не был знаком с Востоковым. Они лишь вместе ходили в спортзал. А уж с погибшим - тем более.

- Когда убийство было совершено, моего подзащитного привлекали в качестве свидетеля, - говорит адвокат. - И вдруг ему предъявляют обвинение в этом страшном преступлении. Основание одно - якобы в день убийства Юркин совершил звонок из района, где находится квартира пары. В тот момент он проезжал рядом, вез маму на работу, но к убийству он отношения не имеет.

Следующее судебное заседание состоится через неделю. Подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.