В Перми остановлены поиски пропавшего 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 06:44 2019-09-13T06:44:38+03:00

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В Кировском районе разыскивали 8-летнего Ивана Д. В четверг, 12 сентября, в 13:00 мальчик ушел из школы, но домой так и не пришел. Родители забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам. В ночь на 13 сентября волонтеры вышли на поиски пропавшего ребенка.

Утром 13 сентября поиски остановили. В поисковом отряде им. Ирины Бухановой сообщили о том, что мальчик найден. По сообщению в социальных сетях, утром ребенок вернулся домой самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски пенсионера, который ушел за грибами и пропал. Сергей Д. ушел из дома днем 24 августа в лес за грибами в микрорайоне Южный и до сегодняшнего дня никто не знал, где он. В четверг, 12 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что 73-летний найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

ИСТОЧНИК KP.RU