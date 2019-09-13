2019-09-13T06:49:59+03:00
Происшествия

«Помогите найти!». В Перми пропал 8-летний ребенок

Мальчик возвращался из школы домой
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Кировском районе разыскивают 8-летнего мальчика. Иван Дрягин 12 сентября вышел из школы в 13:00 и направился домой, но до сих пор его местонахождение неизвестно. О пропаже сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Родственники мальчика забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы 8-летнего Ивана: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: синий спортивный костюм, серая кепка, кроссовки синие с голубыми шнурками.

Если вы видели 8-летнего Ивана Дрягина, просьба сообщить по телефонам:204-49-04 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 августа в Перми при странных обстоятельствах пропал многодетный бизнесмен. До сих пор о его судьбе ничего не известно. Родители согласились и увезли его на своей машине в дом в селе Гамово. Он переночевал там, проснулся ранним утром и в 06.15 вышел из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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