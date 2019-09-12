В Перми закончились поиски пенсионера, который ушел за грибами и пропал

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-12T14:13:59+03:00

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Сергей Дымов ушел из дома днем 24 августа в лес за грибами в микрорайоне Южный и до сегодняшнего дня никто не знал, где он. В четверг, 12 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что 73-летний найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Мужчина страдал диабетом и ишемической болезнью сердца. Волонтеры выразили соболезнование родным и близким Сергея Д. и попросили снять репосты.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 августа в Перми при странных обстоятельствах пропал многодетный бизнесмен. До сих пор о его судьбе ничего не известно. Родители согласились и увезли его на своей машине в дом в селе Гамово. Он переночевал там, проснулся ранним утром и в 06.15 вышел из дома. После этого ни на работе, ни дома предприниматель не появился.Родные говорят, для того, чтобы поехать к родителям переночевать, предприниматель даже не стал брать с собой сотовый телефон и документы.

ИСТОЧНИК KP.RU