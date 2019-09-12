2019-09-12T14:13:59+03:00
Происшествия

В Перми закончились поиски пенсионера, который ушел за грибами и пропал

Его искали с 24 августа
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
Изменить размер текста:

Сергей Дымов ушел из дома днем 24 августа в лес за грибами в микрорайоне Южный и до сегодняшнего дня никто не знал, где он. В четверг, 12 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что 73-летний найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Мужчина страдал диабетом и ишемической болезнью сердца. Волонтеры выразили соболезнование родным и близким Сергея Д. и попросили снять репосты.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 августа в Перми при странных обстоятельствах пропал многодетный бизнесмен. До сих пор о его судьбе ничего не известно. Родители согласились и увезли его на своей машине в дом в селе Гамово. Он переночевал там, проснулся ранним утром и в 06.15 вышел из дома. После этого ни на работе, ни дома предприниматель не появился.Родные говорят, для того, чтобы поехать к родителям переночевать, предприниматель даже не стал брать с собой сотовый телефон и документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье перед судом предстанут обвиняемые в гибели рабочих завода
Прикамские паралимпийцы завоевали золото на фестивале «Пара-Крым»
Власти Прикамья будут оказывать финансовую поддержку кинопроизводства
«Думала, осложнения после родов, оказалось - рак». Молодая мама двоих детей борется за жизнь
В Перми выставили на торги имущество футбольного клуба «Амкар»
"Хозяйка от нее отказалась, узнав стоимость лечения". В Перми кошка-инвалид ищет дом
Бывший главный судебный пристав Прикамья останется под стражей до ноября
В Пермском крае осудят мужчину за оскорбление полицейского
Защитник пермского клуба «Парма» получил травму во время матча
В Прикамье осудили местного жителя за ограбление пенсионерки
«У детей нет одежды». Жителей Прикамья просят помочь семье, у которой сгорел дом
В Перми судебные приставы закрыли опасную прачечную
Благодаря нацпроекту зарплата на пермском предприятии выросла на 8%
СИБУР приглашает жителей Перми принять участие в экоквесте «Чистые игры»
В Международном аэропорту «Пермь» вводятся ограничения работы аэродрома
Пермская полиция ищет потерпевших от рук серийного грабителя
В Перми для воспитанников детских садов проведут игру-квест