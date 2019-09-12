Бывший главный судебный пристав Прикамья останется под стражей до ноября

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-12T12:53:40+03:00

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В Перми Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении ареста для Игоря Кожевникова, бывшего судебного пристава Пермского края.

Напомним, в Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году. Денежные средства он получал за то, что, используя свои служебные полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Свою вину он не признал.

26 июля в Дзержинском районном суде Игорь Кожевникову избрали меру пресечения в виде заключение под стражу сроком на два месяца. Срок ареста заканчивался 13 сентября. Однако следователи ходатайствовали о продлении ареста.

Суд встал на сторону следствия. Таким образом, Игорь Кожевников останется в СИЗО до 13 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU