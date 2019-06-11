"Были похищены десятки миллионов". В Перми возбуждено уголовное дело против судебных приставов

6 июня Ленинский районный суд арестовал Александру Марданову - бывшего начальника межрайонного отдела судебных приставов Пермского края по исполнению особых исполнительных производств.

- Она заключена под стражу до 4 августа по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - сообщили «Комсомолке» в Ленинском суде.

В прошлом году против Александры Мардановой уже возбуждалось уголовное дело. Ее обвиняли в том, что она отменила арест банковского счета организации-должника, благодаря чему руководство фирмы успело снять со счета более полутора миллионов рублей. Приговором суда за превышение должностных полномочий ее оштрафовали на 70 тысяч рублей.

И вот новое дело.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, все началось с того, что одна из организаций обнаружила, что с ее счета судебные приставы сняли деньги – на основании постановления комиссии по трудовым спорам. То есть, согласно документам, в комиссию обратились бывшие работники этой организации с заявлением, что им не выплатили зарплату. Вот эти не выплаченные деньги и были сняты со счета предприятия по исполнительным листам.

Вот только в природе не существовало такой комиссии по трудовым спорам, а люди, от имени которых были написаны заявления, никогда не работали в этой организации, да и в службу судебных приставов никогда не обращались.

И эта организация была не единственной, лишившейся своих денег из-за фиктивных постановлений фиктивных комиссий.

Было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. И во время расследования выяснилось, что существует целая схема хищения денег с помощью поддельных исполнительных листов. Как работала эта схема? В соцсетях некие мошенники размещали объявления с предложением заработать. Откликались на них обычно студенты. Когда они звонили по номеру, указанному в объявлении, им предлагали оформить на себя пластиковые карты. Полученные карты студенты отдавали, за что получали по 500 или 1000 рублей. На этом роль студентов завершалась. Но от их имени мошенники подавали заявления по поводу невыплаченной зарплаты, деньги, списанные со счетов предприятий, перечисляли на оформленные карты, а затем снимали через банкоматы.

Заявления писали и от имени людей, чьи данные когда-то попали в базу судебных приставов, например, в связи с неоплаченными вовремя штрафами.

Также мошенники за небольшую плату оформляли на людей, имеющих алкогольную зависимость, ООО - общества с ограниченной ответственностью. В этих обществах и создавали фиктивные комиссии по трудовым спорам.

В результате по фиктивным документам со счетов разных предприятий было похищено несколько десятков миллионов рублей. Как считает следствие, активное участие в этой схеме принимали некоторые сотрудники службы судебных приставов, в том числе и Александра Марданова.

Причем, по данным нашего источника, организованная группа по хищению денег с помощью поддельных исполнительных листов действует не только в нашем регионе, но и в других территориях России.