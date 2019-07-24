Следователи Прикамья задержали главного судебного пристава Пермского края

24 Июль 22:07 2019-07-24T22:07:06+03:00

Об этом сообщили в пермском издании газеты «Коммерсантъ»

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Сегодня, 24 июля, прошло сообщение о том, что сегодня вечером сотрудниками регионального СУ СКР был задержан руководитель УФССП по Пермскому краю - главный судебный пристав региона Игорь Кожевников. Об этом сообщило пермское издание газеты «Коммерсантъ».

«Как утверждают источники, он подозревается в получение взяток в особо крупном размере, - сообщили журналисты. - Якобы денежные средства он получал за то, что, используя полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Как говорят собеседники "Ъ-Прикамье", в перспективе количество эпизодов может увеличиться».

Службу судебных приставов по Пермскому краю Игорь Кожевников возглавил в январе 2016 года. Ранее он являлся заместителем главного судебного пристава Тамбовской области.

Игорь Кожевников окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков и 10 лет служил в войсках.

После окончания Тамбовского технического университета по специальности «юриспруденция» перешел в УФССП.

С декабря 2012 года работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области - заместителем главного судебного пристава Тамбовской области.

Бывший главный судебный пристав Прикамья Николай Хачетлов 12 января 2016 года перешел в региональное отделение ДОСААФ России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU