2019-09-11T07:18:48+03:00
Происшествия

Пермяков напугала змея в центре города

Ее заметили на остановке на улице Героев Хасана
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Подслушано ПермьФото: Подслушано Пермь
Изменить размер текста:

В Перми и в крае все чаще появляются сообщения о змеях в черте города. Так, недавно в квартиру к пермякам заполз уж, а еще раньше погостить у жителей одного из домов решил питон.

Во вторник, 10 сентября, пермяки заметили змею в центре города. Пресмыкающееся выползло на остановку общественного транспорта на улице Героев Хасана. Очевидцы предположили, что черная змея - гадюка. Пермяки в социальных сетях настаивали, что это всего лишь уж. Кто-то усмотрел характерные для ужа желтые отметины на голове.

Змея вела себя спокойно, не обращая внимания на людей, она ползла в сторону кустов.

Напомним, ранее мы писали о том, что жильцов пермской пятиэтажки держит в заложниках змея из подвала. Ползучую гадину пытались отловить спасатели, но когда к дому по улице Целинной, 19 подъехала машина с сине-оранжевыми полосками, змея предусмотрительно уползла к себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники рассылают пермякам квитанции от имени налоговой
В Прикамье мужчина на три года отправится за решетку за кражу алкоголя
В лесах Перми пройдет День открытых дверей
В Прикамье на трассе перевернулась фура
В Прикамье рабочий получил 500 тысяч за травму на производстве
В Прикамье 15-летняя девочка, написавшая прощальную смс-ку, найдена живой
В Перми осудили 18 мошенников, обманувших более 200 бизнесменов
В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор на поиски 15-летней школьницы
В Пермском крае пройдет театральный фестиваль
В Перми построят новое кладбище
«Пермская Анджелина Джоли» покорила подписчиков фото в купальнике
Пермский край может стать площадкой локализации немецких производств в России
В Перми двое пьяных рыбаков едва не утонули, перевернувшись в лодке
«Просила ее не искать». В Прикамье при странных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница
В Перми из-за аварии на трубопроводе больше 30 домов остались без воды
В Перми горит квартира в Дзержинском районе Перми
Пермячку осудили за кражу одежды из магазинов
В Перми пройдут соревнования по бердингу
В Прикамье белый внедорожник сбил 15-летнюю школьницу
Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор
В Перми почтут память погибших при крушении «Боинга-737»
«Не понимает, за что его предали». Пес целый год жил в доме в любви и ласке, но его снова вернули в приют
В Перми автобус №19 вернется к прежнему маршруту
Жителей Прикамья осудят за кражу оконных решеток
В Перми пройдет лекция-дискуссия «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»
Пермь вошла в топ-20 городов с самыми красивыми женщинами России
В Перми закрыли медицинский центр из-за многочисленных нарушений
«Торговый дом ПЗСП» продлевает акцию на газобетонные блоки