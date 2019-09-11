Пермяков напугала змея в центре города

СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-11T07:18:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми и в крае все чаще появляются сообщения о змеях в черте города. Так, недавно в квартиру к пермякам заполз уж, а еще раньше погостить у жителей одного из домов решил питон.

Во вторник, 10 сентября, пермяки заметили змею в центре города. Пресмыкающееся выползло на остановку общественного транспорта на улице Героев Хасана. Очевидцы предположили, что черная змея - гадюка. Пермяки в социальных сетях настаивали, что это всего лишь уж. Кто-то усмотрел характерные для ужа желтые отметины на голове.

Змея вела себя спокойно, не обращая внимания на людей, она ползла в сторону кустов.

Напомним, ранее мы писали о том, что жильцов пермской пятиэтажки держит в заложниках змея из подвала. Ползучую гадину пытались отловить спасатели, но когда к дому по улице Целинной, 19 подъехала машина с сине-оранжевыми полосками, змея предусмотрительно уползла к себе.

ИСТОЧНИК KP.RU