«Ставим на унитазы тазики, чтобы не вылезла». Жильцов пермской пятиэтажки держит в заложниках змея из подвала

Жильцов панельной пятиэтажки в микрорайоне Вышка II (это в Мотовилихе) держит в заложниках змея, которая неделю назад поселилась в подвале доме. Ползучую гадину пытались отловить спасатели, но когда к дому по улице Целинной, 19 подъехала машина с сине-оранжевыми полосками, змея предусмотрительно уползла к себе.

Первой отвратительную соседку заметила Елена Ренева, она живет на первом этаже в восьмом подъезде и воспитывает двух близнецов Арсения и Ярослава.

- В субботу днем, 7 сентября, я везла на коляске сыновей, мы возвращались с прогулки домой, - рассказывает женщина. - Когда подходила к подъезду, проходящий мимо молодой человек предупредил: «Мамочка, детей не выпускайте, у вас тут змея». Глянула в ту сторону и ужаснулась. Действительно, на отмостке дома лежала и грелась на солнышке черная змея. Через несколько минут она уползла в подвал нашего дома, как раз под мою квартиру.

Мамочка завезла малышей в квартиру и поднялась к старшей по дому: что делать? Женщины решили вызвать спасателей. Прождали их до вечера, но те так и не приехали на вызов.

- От ужаса я не могла спать всю ночь, - продолжает Елена. - Боялась, что змея выползет ночью из вентиляции или туалета и заползет в кроватку моих сыновей. И всю ночь я их охраняла.

На следующий день эту же змею жильцы дома увидели греющейся на солнышке возле третьего подъезда. Она полежала-полежала, а когда жильцы начали стучать рядом с ней палками по асфальту, снова уползла в кусты, а оттуда - в подвал.

- Мы все в огромном страхе, - говорит старшая по подъезду дома на Целинной, 19 Светлана Крапивина. - Я ребенка-десятиклассника в школу провожаю и встречаю, до того страшно. А что спасатели? Ну, приехали? А результата-то ноль. Они оставили нам телефон, куда звонить, если змея снова появится, но как нам жить дальше, зная, что в подвале сидит змея?

Жильцы этой пятиэтажки, кстати, прекрасно помнят историю с питоном, который через унитаз заполз в квартиру многодетной семьи в высотке в Свердловском районе Перми. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, они закрывают унитаз крышкой, а сверху ставят тяжелый груз: тазик или ведро с водой. Так и живут.

- Мы сфотографировали эту змею и показали фото спасателям, - продолжает мама близнецов. - Они сказали, что ее размер больше метра, а такие из леса не приползают. Вероятней всего, змея от кого-то сбежала и поселилась в нашем подвале. Спасатели нам не помогли, поэтому мы сами думаем, как защищать себя. Придумали, если увидим, что она снова выползет, накроем ее тазом, накроем камнем и будем звонить в службу по отлову.

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