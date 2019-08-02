2019-08-02T13:53:41+03:00
Общество

«Сломал террариум и сбежал через унитаз». У пермского питона, проникшего в чужую квартиру, нашелся хозяин

Змея по запаху признала владельца и нежно обняла его
Алена ОВЧИННИКОВА
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Змея была длинной полтора метра. Скин с видео. Предоставил председатель ТСН Алексей Федорович.Змея была длинной полтора метра. Скин с видео. Предоставил председатель ТСН Алексей Федорович.
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Хэппи-эндом закончилось несанкционированное путешествие огромного полутораметрового питона по Перми. Где только не пришлось побывать огромной змейке с момента побега от своего хозяина и до дня возвращения в родные пенаты.

31 июля вечером питон нежданным гостем заполз в квартиру многодетных пермяков. Забрался он к ним через унитаз. Ничего не подозревающая мама трех малышей, вернувшись домой с прогулки, зашла в туалет и увидела на полу огромную змею. К слову, живут они на третьем этаже в высотке в самом центре Перми. Сказать, что женщина испытала шок – это ничего не сказать.

На помощь многодетному семейству пришли бесстрашные пермские спасатели. Голыми руками они взяли питона, положили его в мешок и увезли себе на станцию. Ночь беглец провел у спасателей, наутро его передали в клуб по содержанию по разведению экзотических животных с условием, что если объявится хозяин, то змею обязательно отдадут ему. И владелец змеи, увидев шумиху в СМИ, не заставил себя долго жать.

- Через несколько часов мне позвонил хозяин питона и сказал, что это его пропажа, - рассказал «КП» пермский герпетолог Олег Рицков, ему спасатели отдали на передержку экзотическую находку. – Это самка коврового питона, ей семь лет. Хозяин – молодой человек – он взял змею еще «мальком», так мы это называем. Питон в замечательном состоянии, хозяин прекрасно за ним ухаживает, любит его, но случайно не досмотрел.

Спасатели забирают питона из квартиры многодетных пермяков.

Змея жила у пермяка в домашнем террариуме. В момент побега он был на работе. Питон выдавил стекло, вылез из террариума и начал ползать по квартире. Как он сбежал, пока остается загадкой, но не исключено, что тоже через унитаз. И около суток пропутешествовал по городской канализации, пока не объявился в квартире с тремя малышами.

Больше всего многодетная мама, в квартире которой появился питон, испугалась за своих малышей. Фото: Василий Вахрин.

Больше всего многодетная мама, в квартире которой появился питон, испугалась за своих малышей. Фото: Василий Вахрин.

- Я занимаюсь содержанием и разведением экзотических животных, в том числе змей, поэтому прекрасно знаю их повадки, - продолжает Олег Рицков. – Когда мужчина пришел и взял питона на руки, у меня никаких сомнений не осталось, что это его змея. Она тоже сразу же признала его, змеи чувствуют запах в 40-50 раз сильней. Почувствовав хозяина, змея обняла его и успокоилась. У них любовь и все очень хорошо. Вдобавок молодой человек показал мне несколько фото, где он в обнимку с той же самой змеей, которую мне передали спасатели.

Специалисты и сами понять не могут, почему ковровый питон решился на побег. Ведь брачный сезон у них наступает в октябре и длится до января, а для самок вообще не характерно убегать в поисках самца.

- Это чрезвычайно редкое ЧП, единичный, можно сказать, случай, но вам, журналистам, обязательно раздуть его надо, - проворчал напоследок герпетолог.

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Змею поймали спасатели и отдали на передержку в серпентарий[видео, аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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