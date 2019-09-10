2019-09-10T20:04:28+03:00
Происшествия

В Прикамье 15-летняя девочка, написавшая прощальную смс-ку, найдена живой

Школьницу отправили в полицию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Девочка нашлась в тот же день.Девочка нашлась в тот же день.
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Пропавшая в Чусовом 15-летняя школьница найдена живой и здоровой. Как рассказали в поисковом отряде «Регион 59», девочку передали сотрудникам полиции. Где именно находилась она все это время, неизвестно.

Напомним, девушка ушла из дома 10 сентября. Знакомые школьницы рассказали, что последний раз ее видели около поликлиники. Она забрала результаты анализов, зашла домой, переоделась, написала подругам прощальное SMS-сообщение, в котором просила не искать ее, и пропала.

Перед тем, как уйти из дома девушка созвонилась с отцом. Родственники немного поругались. После этого отец в панике разыскивал дочь. Ему помогали волонтеры, объявившие срочный сбор на поиск девочки, и учителя школы, где она учится.

Напомним, также в Пермском крае разыскивают 17-летнего Олега Мочалина. Молодой человек 6 сентября ушел из дома в Березниках в неизвестном направлении и до сих пор не появился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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