2019-09-10T15:22:16+03:00
Происшествия

В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор на поиски 15-летней школьницы

Девочка написала прощальную смс и пропала
Лилия Абибулаева
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Фото ЧП ЧусовойФото ЧП Чусовой
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В Прикамье разыскивают 15-летнюю Елизавету Балюкину. Девушка ушла из дома 10 сентября. Знакомые школьницы рассказали, что последний раз ее видели около поликлиники. Она забрала результаты анализов, зашла домой, переоделась, написала подругам прощальное смс, в котором просила не искать ее, и пропала.

Перед тем, как уйти из дома девушка созвонилась с отцом. Родственники немного поругались. Сейчас отец в панике разыскивает дочь. Ему помогают волонтеры и учителя школы, где учится Лиза.

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили срочный сбор на поиски 15-летней Лизы.

Людей ждут во вторник, 10 сентября, в Чусовом, на улице Ленина, 3, в 18:00.

При себе необходимо иметь непромокаемую, удобную обувь, жилеты или яркие элементы одежды, дождевики, телефоны.

Также требуются помощь в распечатке и расклейке ориентировок.

Если вы желаете принять участие в поисках, позвоните по телефонам: 89125944705 , 89127089606

Приметы 15-летней Лизы: рост средний, волосы светлые, короткие, очки в черной оправе.

Была одета: голубая куртка, красные или бело-черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении 15-летней Елизаветы Балюкиной, сообщите по телефонам: 112, 020, 52318

ИСТОЧНИК KP.RU

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