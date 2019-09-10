В Прикамье разыскивают 17-летнего парня

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-10T09:07:03+03:00

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В Пермском крае разыскивают 17-летнего Олега Мочалина. Молодой человек 6 сентября ушел из дома в Березниках в неизвестном направлении и до сих пор не появился.

Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Заявление поступило 9 сентября.

Если вы видели Олега Мочалина или знаете что-либо о его местонахождении просьба сообщить по телефону 89824404879 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтерам требуется помощь добровольцев в поисках пропавшего в Прикамье мужчины. Утром 26 августа Игорь Бурдин ушел из дома своих родителей в селе Гамово и до сих пор не вернулся. Игорь с женой и ребенком живет в Кондратово. Волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей» просят у жителей края помощи в распространении информации. Поэтому обращаются ко всем, кто может хоть что-то знать о судьбе Игоря Бурдина – позвонить по телефону 8 902 793 10 54 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU