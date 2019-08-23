В Перми выписали четверых пострадавших в смертельном ДТП с автобусом на Гайве
В Перми начали выписывать пациентов, попавших в больницы после страшного ДТП с участием автобуса 53-го маршрута.17 августа в районе улицы Новогайвинская на Гайве тот врезался на полном ходу в бетонное строение. В попавшем в аварию автобусе ехало 59 пассажиров.
В результате аварии погибла пермячка, которая возвращалась домой с внуком своей сестры из центра, где они покупали школьные принадлежности. Еще 34 пассажиров пришлось госпитализировать, в том числе – 10 детей.
- Сегодня врачи выписали четверых пострадавших: двоих детей и двоих взрослых, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения. – В лечебных учреждениях по-прежнему остаются 30 пассажиров автобуса, в том числе, 8 детей. Состояние маленьких пассажиров удовлетворительное. Шестеро взрослых пациентов – в тяжелом состоянии.
ПОДРОБНЕЕ
«Собирала внука в школу». Сестра погибшей в аварии с автобусом в Перми рассказала о трагедии
В тот день Елена вместе с внуком ехала домой с рынка, где они покупали канцтовары к учебному году (подробнее…)
«До сих пор в ушах стоят крики». Пострадавшие пассажиры пермского автобуса рассказали о ДТП
Мы съездили в больницу, где лежит большинство пострадавших [видео] (подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU