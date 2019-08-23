В Перми выписали четверых пострадавших в смертельном ДТП с автобусом на Гайве

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-23T14:50:07+03:00

В больницах остаются еще 30 пассажиров, из них шестеро – в тяжелом состоянии

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В Перми начали выписывать пациентов, попавших в больницы после страшного ДТП с участием автобуса 53-го маршрута.17 августа в районе улицы Новогайвинская на Гайве тот врезался на полном ходу в бетонное строение. В попавшем в аварию автобусе ехало 59 пассажиров.

В результате аварии погибла пермячка, которая возвращалась домой с внуком своей сестры из центра, где они покупали школьные принадлежности. Еще 34 пассажиров пришлось госпитализировать, в том числе – 10 детей.

- Сегодня врачи выписали четверых пострадавших: двоих детей и двоих взрослых, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения. – В лечебных учреждениях по-прежнему остаются 30 пассажиров автобуса, в том числе, 8 детей. Состояние маленьких пассажиров удовлетворительное. Шестеро взрослых пациентов – в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU