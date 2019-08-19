2019-08-19T08:46:13+03:00
Происшествия

«Собирала внука в школу». Сестра погибшей в аварии с автобусом в Перми рассказала о трагедии

В тот день Елена вместе с внуком ехала домой с рынка, где они покупали канцтовары к учебному году
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ГИБДД и из соцсетейФото пресс-службы ГИБДД и из соцсетей
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- У меня просто слов нет… - плачет Любовь. Ее сестра Елена погибла в аварии с автобусом на Гайве, где пострадали 32 человека.

В субботу, 17 августа, пассажирский автобус № 53 врезался в магазин на улице Новогайвинская. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что поручни и сидения внутри транспортного средства после столкновения просто оторвались. А лобовое стекло - полностью разбилось.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность автобуса.

- В настоящий момент задержан водитель автобуса в качестве подозреваемого, - добавили в пресс-службе краевой полиции.

Сейчас он находится в больнице с переломами. Тяжелую травму позвоночника получила и кондуктор автобуса.

В результате аварии погиб один пассажир, 32 получили травмы. Из них - 10 детей, 9 находятся в состоянии средней тяжести.

Погибшая пассажирка - 63-летняя паспортистка Елена. Как рассказала «КП»-Пермь» ее сестра, в тот день женщина вместе с 13-летним внуком ехала от Центрального рынка домой, на Гайву. Они ездили за покупками к школе.

- Это же не автобусы, это скотовозки, - плачет сестра Елены. - Елена погибла, а внук в больнице с переломами и травмами.

Заметим, что после аварии городские власти решили отстранить перевозчика ООО «Дизель», которому принадлежал автобус №53, со всех городских маршрутов. Также перевозчику принадлежат автобусы маршрутов № 7, 18, 34, 77 и 78.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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