Полиция возбудила дело в отношении сотрудницы турфирмы «Raduga Travel»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-22T15:15:34+03:00

От ее действий пострадали более 20 человек

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В Ленинском районе возбудили уголовное дело в отношении 31-летней сотрудницы туристического агентства «Raduga Travel». Женщина брала с клиентов деньги, но никакие туры не предоставляла. Обманутые пермяки обратились в полицию.

Полицейские установили, что официальным владельцем фирмы являлся родственник женщины, но всю деятельность осуществляла именно она.

- Женщина заключала с клиентами договоры и принимала от них 100% предоплату за туристический продукт, однако обязательства свои не выполняла, - сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящий момент в полицию уже обратилось более двух десятков жителей Прикамья.

Сейчас сотрудники полиции оценивают сумму ущерба и решают вопрос об избрании меры пресечения

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный для жизни дом престарелых. Стариков содержали в ужасных условиях

ИСТОЧНИК KP.RU