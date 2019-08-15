«Мы же на отдых кредит взяли!». В Перми турфирма «кинула» семьи с детьми на сотни тысяч

- Мошенница, мошенница! - пишут обманутые пермяки в группе «Raduga Travel».

Как рассказывает нам 30-летняя пермячка Ирина Селезнева, они с мужем и детьми хотели съездить в отпуск. Знакомые посоветовали им турфирму «Raduga Travel». Ирина проверила - компания работала уже 10 лет, отзывы о ней - нормальные.

- Ради отпуска мы даже взяли кредит, - говорит Ирина. - Мы заплатили фирме 75 тысяч рублей, в конце августа должны были принести остаток. Наш вылет был запланирован на 20 сентября.

14 августа Ирине позвонили арендодатели, которые сдавали турфирме помещение. Они сообщили, что обнаружили договор с ней, и решили позвонить.

- Арендодатели сказали: «Руководитель фирмы исчезла, к нам приходят обманутые люди. Надо писать заявление в полицию», - вспоминает Ирина. - В это же время моя подруга не могла дозвониться до турфирмы, она хотела еще одну путевку купить. Тогда она решила съездить до офиса и увидела, что там все опечатано.

Девушки поняли, что их обманули. Не раздумывая, они обратились в полицию Ленинского района. И обнаружили там еще несколько семей, которые тоже заплатили деньги турфирме и остались без отпуска.

- Там человек 18, и это еще не все те, кто пострадал, - говорит Ирина. - Каждая семья тоже приобрела путевку в районе 75-100 тысяч рублей. Причем некоторые уже шесть лет ездили с «Raduga Travel», а еще один пострадавший даже знаком с владелицей турфирмы. Кстати, на телефон и в соцсетях она не отвечает. Мы выяснили, что она некоторым даже забронировала путевки, только не оплатила.

Неизвестно, когда у пострадавших получится улететь в отпускФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одни обманутые туристы уже сегодня должны были лететь в отпуск, а другие купили путевку в феврале, чтобы в сентябре, наконец, поваляться на пляже и искупаться в море.

- Если вас тоже обманули в этой турфирме, обращайтесь в полицию, - призывает Ирина. - Нас много.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю ответили, что по заявлениям туристов проводится проверка.

- По ее результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в полиции.