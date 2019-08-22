2019-08-22T12:07:19+03:00
Общество

В Перми закрыли опасный для жизни дом престарелых

Стариков содержали в ужасных условиях
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Мотовилихинском районе Перми по решению суда был закрыт приют для пожилых людей «Забота плюс». В результате прокурорской проверки были выявлены множественные нарушения, и установлено, что организация работала только для получения прибыли.

Пожилые находились в ужасных условиях, пенсионерам не оказывали должного ухода и не следили за их здоровьем.

- Так же в созданном приюте не предусматривалось и предоставление социально-медицинских услуг в виду отсутствия специалистов с соответствующей квалификацией. Пожарной безопасности так же не было уделено должного внимания, - сообщают в пресс-службе судебных приставов.

Напомним, ранее мы писали о том, что силовики штурмом брали частный приют, в котором издевались над престарелыми людьми. Как рассказали в краевой прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что пребывание в приюте создает угрозу для жизни престарелых людей. Обслуживающий персонал интернат состоял всего из трех человек, постояльцы не получали должного ухода. Поэтому было принято решение забрать всех пожилых людей из приюта. Они были срочно вывезены в больницы и государственные социальные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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