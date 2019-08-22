Следователи проводят проверку по факту схода вагонов на перегоне в Прикамье

СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-22T11:26:07+03:00

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В Прикамье на перегоне Кишерть-Шумково вода размыла железнодорожное полотно, в результате чего с путей сошли 4 грузовых вагона. Повреждено около 60 метров железнодорожного полотна. Следователи Уральского следственного управления на транспорте начали доследственную проверку.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что вода размыла единственную дорогу в деревне Чуваки. Во вторник, 20 августа, на Перми и весь край обрушился самый сильный ливень за все лето 2019. В Перми машине не ехали, а плыли по улицам, вода проникала в автобусы и в подъезды. Но жителям края пришлось еще тяжелее. Так, из-за наводнения деревня Чуваки оказалась отрезана от внешнего мира. Единственную дорогу размыло, а власти до сих пор не приступили к ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU