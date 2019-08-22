2019-08-22T11:26:07+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку по факту схода вагонов на перегоне в Прикамье

Авария произошла 22 августа
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье на перегоне Кишерть-Шумково вода размыла железнодорожное полотно, в результате чего с путей сошли 4 грузовых вагона. Повреждено около 60 метров железнодорожного полотна. Следователи Уральского следственного управления на транспорте начали доследственную проверку.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что вода размыла единственную дорогу в деревне Чуваки. Во вторник, 20 августа, на Перми и весь край обрушился самый сильный ливень за все лето 2019. В Перми машине не ехали, а плыли по улицам, вода проникала в автобусы и в подъезды. Но жителям края пришлось еще тяжелее. Так, из-за наводнения деревня Чуваки оказалась отрезана от внешнего мира. Единственную дорогу размыло, а власти до сих пор не приступили к ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она уже один раз чуть не погибла». Пермяки просят защитить 8-месячную девочку от ее матери
Пермские полицейские отметили, что выросло число ДТП с детьми
Житель Прикамья 12 раз ударил подругу ножом
В Перми продолжается ремонт улицы Героев Хасана
«Машина превратилась в металлолом». В Прикамье произошло смертельное ДТП
В Перми состоялись публичные слушания по проектам планировки территории центральной части города
В Перми неизвестный мужчина распылил газ в глаза ребенку
Подрядчика на реконструкцию трассы Пермь-Екатеринбург не нашли
«Шикарное декольте». Екатерина Шпица опубликовала фото с пляжа
24 августа пермяки смогут пройти бесплатное медицинское обследование
В Прикамье женщина заплатила долги за мужа, чтобы не остаться без техники
Пермский авиатехникум выделит 3,6 миллионов рублей на технику «Apple»
«Пес уже старый, зачем он нам нужен?». Волонтеры ищут дом Рэю, которого предали хозяева
Полиция возбудила дело в отношении сотрудницы турфирмы «Raduga Travel»
В Прикамье впервые пройдет музыкальный трейл-забег
В Перми закрыли опасный для жизни дом престарелых
Положить деньги на карту Фора-Банка с карты Сбербанка теперь можно бесплатно
В Прикамье осудили 23-летнего парня за секс с несовершеннолетней
Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества