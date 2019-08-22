СЕГОДНЯ 06:26 2019-08-22T06:26:51+03:00

Жители могут перейти реку, но уехать на машине возможности нет [видео]

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- Осталось трос натянуть и будем, как в веревочном парке, - шутят жители деревни Чуваки.

Во вторник, 20 августа, на Перми и весь край обрушился самый сильный ливень за все лето 2019. В Перми машине не ехали, а плыли по улицам, вода проникала в автобусы и в подъезды. Но жителям края пришлось еще тяжелее. Так, из-за наводнения деревня Чуваки оказалась отрезана от внешнего мира. Единственную дорогу размыло, а власти до сих пор не приступили к ремонту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/727337" frameborder="0"></iframe> Вода размыла единственную дорогу в деревне Чуваки.

Жители могут перейти по оставшейся трубе, но переехать на машине возможности нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми устраняют последствия самого сильного ливня лета. Коммунальные службы преступили к ликвидации последствий непогоды. Дорожные службы пытаются улучшить работу ливневой канализации. В планах властей обустроить новые ливневки в рамках капремонта Крупской, Маяковского, реконструкции Революции от Куйбышева до Сибирской, Героев Хасана от Васильева до Хлебозаводской, Комсомольского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU