2019-08-22T11:06:59+03:00
Происшествия

Из-за ливней в Прикамье размыло железную дорогу

Авария произошла на перегоне Кишерть-Шумково
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Данила СТАРКОВ
Изменить размер текста:

До сих пор доносятся отголоски самого сильного ливня лета, который обрушился на Пермский край во вторник, 20 августа. Вода не только затопила улицы и дома, но и размыла железнодорожное полотно.

На участке железной дороги Кишерть-Шумково земля под рельсами пошла волнами. В социальных сетях сообщают, что опрокинулось несколько вагонов товарного поезда.

В пресс-службе РЖД корреспондента «Комсомольской правды» уверили, что ничего страшного не произошло.

- 22 августа, в 03:31 на перегоне Кишерть — Шумково Пермского региона СвЖД при прохождении грузового поезда было обнаружено повреждение земляного полотна, возникшее после сильных ливневых дождей, — сообщили в пресс-службе РЖД. - В данный момент на перегоне Кишерть – Шумково проводятся оперативные работы по укреплению железнодорожного полотна. Работает специальная техника и противоразмывочные поезда. Движение на участке не прерывается. Возможны незначительные задержки в движении пассажирских поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи проверку по факту схода вагонов на перегоне в Прикамье
Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества
"Вытащила на себе". В Прикамье девушка спасла хозяина из горящего дома
«Они тут целыми стаями ходят!». В Перми детей покусали бродячие собаки
В Перми мужчина получил сильную травму лица, когда сжигал мусор
В Прикамье восстановят исторический комплекс «Усолье Строгановское»
Пермский край в финале «Театрального Приволжья» представят «Балаганчик» и «17-я скрипка»
В Перми 6-летняя девочка получила травмы при падении с турника
«Дягилевский фестиваль» не переносится в Париж
В Перми мотоциклист врезался в металлический забор
В Перми для студентов медакадемии могут построить новый корпус
«Культурная столица». Пермяки выстроились в огромную очередь в галерею
«Разрезало пополам». В Прикамье легковушка врезалась в барьер
Вода размыла единственную дорогу в деревне Чуваки
В Прикамье упростят получение пособия многодетным
В Прикамье девочка сбежала от приемных родителей из-за побоев
Многодетным семьям Прикамье помогут получить пособие
В Перми пассажир поезда избил сотрудника полиции
В Пермском крае клещи покусали 3484 детей
«Пропал по дороге домой». В Прикамье ищут 80-летнего пенсионера со шрамом
Театр "У Моста" переедет на завод Шпагина