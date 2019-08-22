Из-за ливней в Прикамье размыло железную дорогу

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-22T11:06:59+03:00

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До сих пор доносятся отголоски самого сильного ливня лета, который обрушился на Пермский край во вторник, 20 августа. Вода не только затопила улицы и дома, но и размыла железнодорожное полотно.

На участке железной дороги Кишерть-Шумково земля под рельсами пошла волнами. В социальных сетях сообщают, что опрокинулось несколько вагонов товарного поезда.

В пресс-службе РЖД корреспондента «Комсомольской правды» уверили, что ничего страшного не произошло.

- 22 августа, в 03:31 на перегоне Кишерть — Шумково Пермского региона СвЖД при прохождении грузового поезда было обнаружено повреждение земляного полотна, возникшее после сильных ливневых дождей, — сообщили в пресс-службе РЖД. - В данный момент на перегоне Кишерть – Шумково проводятся оперативные работы по укреплению железнодорожного полотна. Работает специальная техника и противоразмывочные поезда. Движение на участке не прерывается. Возможны незначительные задержки в движении пассажирских поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU