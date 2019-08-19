Полиция опровергла причастность водителя такси к ДТП с автобусом в Перми
В социальных сетях появилась информация, что 17 августа в Орджоникидзевском районе Перми автобус врезался в стену магазина из-за машины такси.
Сообщалось, что таксист подрезал автобус, водитель которого был вынужден вывернуть в стену. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что таксист проходит по делу как свидетель и к аварии не причастен.
- Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия. Кроме этого водитель данного транспортного средства, увидев ДТП, развернулся и один из первых оказывал помощь пострадавшим, - сообщается в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти Перми расторгнут договор с перевозчиком, чей автобус попал в ДТП в микрорайоне Гайва.
ИСТОЧНИК KP.RU