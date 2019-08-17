Уточненные данные по аварии с автобусом на Гайве: пострадало 17 человек, в том числе 4 детей
В автобусе, который попал в ДТП на Гайве, ехало 59 человек. Из них пострадало 17 человек: 14 человек в состоянии средней тяжести, в том числе 4 детей, 2 человека в тяжелом состоянии. Погибла одна женщина.
Как сообщили в городской администрации, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса. Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта отстранить перевозчика – ООО «Дизель» - от работы на городских маршрутах до окончания следствия и провести тщательное расследование.
- Пострадавшим и семье погибшей женщины будет оказана всесторонняя помощь, - пообещали в мэрии.
Департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП, запрашиваются объяснительные у перевозчика, проверяется скорость движения маршрута, у перевозчика также будут запрошены видеоматериалы.
Степень виновности водителя автобуса будут определят сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU