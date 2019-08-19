В Перми увеличилось количество пострадавших в ДТП с автобусом
В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Орджоникидзевском районе Перми увеличилось.
Напомним, в субботу, 17 августа, пассажирский автобус № 53 врезался в стену магазина на улице Новогайвинская. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что поручни и сидения внутри транспортного средства после столкновения просто оторвались. А лобовое стекло - полностью разбилось.
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 32 человека, а один погиб. По последним данным, пострадавших стало больше. Сейчас в больнице находятся 34 человека, из них 10 детей и 24 взрослых.
9 детей находятся в состоянии средней тяжести. Состоянии 7 взрослых расценивается как тяжелое.
Напомним, ранее мы писали о том, что сестра погибшей в аварии с автобусом в Перми рассказала о трагедии. В тот день Елена вместе с внуком ехала домой с рынка, где они покупали канцтовары к учебному году
ИСТОЧНИК KP.RU