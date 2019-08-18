2019-08-18T15:02:30+03:00
Общество

В Перми после ДТП на Гайве сняли с рейсов все автобусы маршрута №49

Их направили на проверку
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия Лоза
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- Где автобусы 49-го маршрута? Ни одного нет, - обратилась в редакцию «Комсомолки» жительница Гайвы.

Мы обратились за разъяснениями в городской департамент дорог и транспорта. Там сообщили, что в воскресенье после обеда все автобусы маршрута №49, принадлежащие предприятию «Арт-стиль», были сняты для проведения проверки.

- Пока эти автобусы на маршруте другими заменять не будут, - уточнили в департаменте. – Но проверка долго длиться не должна.

Автобусы 49-го маршрута соединяют станцию Пермь-II и Заозерье. Их проверка вызвана субботней аварией на Гайве, когда автобус маршрута №53 врезался в бетонную стену. В ДТП погибла 63-летняя женщина, 32 человека были ранены.

После ДТП городские власти решили отстранить перевозчика ООО «Дизель», которому принадлежал автобус№53, со всех городских маршрутов. Кроме 53-го, это еще 7, 18, 34, 77 и 78. Для перевозок пассажиров по этим маршрутам будут выбраны другие перевозчики

ИСТОЧНИК KP.RU

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