2019-08-18T11:42:18+03:00
Общество

«Пассажиры не станут заложниками». После ДТП с автобусом в Перми на шести маршрутах поменяют перевозчиков

Власти обещают, что график движения будет соблюдаться
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Автобус врезался в стенуАвтобус врезался в стену
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Следователи-криминалисты во время осмотра автобуса, попавшего в ДТП на Гайве, пришли к выводу, что причиной происшествия явилась техническая неисправность автобуса. По нашим данным, был выявлен дефект рулевой тяги, отчего автобус занесло, и он врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП, напомним, одна пассажирка погибла на месте, 32 человека, в том числе девять детей, получили травмы различной степени тяжести. следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Тем временем городские власти решили снять со всех маршрутов автобусы, принадлежащие перевозчику – ООО «Дизель». Этот перевозчик уже не раз оказывался в центре скандалов. К примеру, в апреле водитель автобуса маршрута № 77, который обслуживает «Дизель», устроил драку с таксистом прямо посреди проезжей части - из-за того, что автомобилист не дал ему перестроиться в левый ряд. Водитель автобуса попытался достать таксиста из машины, а затем брызнул ему перцовым баллончиком в глаза.

ООО «Дизель» обслуживает шесть автобусных маршрутов: 7, 18, 34, 53, 77 и 78. Для перевозок пассажиров по этим маршрутам будут выбраны другие перевозчики. При этом власти обещают, что график движения будет соблюдаться.

- Транспортная доступность будет обеспечена, - рассказали «Комсомолке» в департаменте дорог и транспорта. – Пассажиры не станут заложниками ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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