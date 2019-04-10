2019-04-10T12:32:25+03:00
Происшествия

«Не дал перестроиться». В Перми водитель автобуса брызнул перцовым баллончиком в лицо таксисту

По его мнению, тот его подрезал
Константин КЯКИНЕН
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фото: кадр из видео "Подслушано. Пермь"фото: кадр из видео "Подслушано. Пермь"
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Накануне пермяки стали свидетелями драки, которую устроили посреди дороги водитель автобуса и таксист. Мужчина, который управлял пассажирским автобусом №77, остановился на дороге и пошел выяснять отношения с таксистом.

Он разозлился из-за того, что автомобилист не дал ему перестроиться в левый ряд. После этого сначала начал обгонять и подрезать. Затем он задел колесом автобуса крыло машины.

Водитель автобуса попытался достать таксиста из машины, а затем, когда все доводы были исчерпаны, брызнул ему перцовым баллончиком в глаза.

ГИБДД проводит проверку инцидента.

Тем временем, в Перми полицейского подозревают в избиении 16-летнего студента колледжа. Сотруднику правоохранительных органов грозит срок до 10 лет лишения свободы.ЧП случилось 3 сентября 2018 года в одном из пермских колледжей. Во время пары студента вызвали в кабинет директора, где находился сотрудник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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