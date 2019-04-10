«Не дал перестроиться». В Перми водитель автобуса брызнул перцовым баллончиком в лицо таксисту
Накануне пермяки стали свидетелями драки, которую устроили посреди дороги водитель автобуса и таксист. Мужчина, который управлял пассажирским автобусом №77, остановился на дороге и пошел выяснять отношения с таксистом.
Он разозлился из-за того, что автомобилист не дал ему перестроиться в левый ряд. После этого сначала начал обгонять и подрезать. Затем он задел колесом автобуса крыло машины.
Водитель автобуса попытался достать таксиста из машины, а затем, когда все доводы были исчерпаны, брызнул ему перцовым баллончиком в глаза.
ГИБДД проводит проверку инцидента.
Тем временем, в Перми полицейского подозревают в избиении 16-летнего студента колледжа. Сотруднику правоохранительных органов грозит срок до 10 лет лишения свободы.ЧП случилось 3 сентября 2018 года в одном из пермских колледжей. Во время пары студента вызвали в кабинет директора, где находился сотрудник полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU