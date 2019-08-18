ДТП с автобусом в Перми: восемь пострадавших в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-18T11:00:32+03:00

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Стали известны подробности о состоянии людей, попавших в ДТП с автобусом в Перми. Всего в 53-м автобусе 17 августа в момент аварии находились 55 человек, в том числе водитель и кондуктор.

Сильнее всего пострадали люди, находившиеся в передней части салона. 63-летняя пассажирка погибла на месте. 39-летнего водителя при столкновении зажало между спинкой сидения и рулем. У него зафиксировали черепно-мозговую травму, травмы живота и груди. Также тяжелую травму позвоночника получила кондуктор.

Как сообщили в минздраве, в тяжелом состоянии находятся еще шестеро взрослых пассажиров. У 15 пострадавших взрослых – травмы средней тяжести.

- В Краевую детскую больницу госпитализировано девять детей, - рассказали в медицинском учреждении. - Их состояние средней степени тяжести с положительной динамикой. Они находятся в отделениях экстренной хирургии, травматологии-ортопедии и нейрохирургии. Угрозы жизни нет. С детьми работают психологи МЧС и детской больницы имени Пичугина.

Водителя задержали в качестве подозреваемого по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». У дверей его палаты в больнице выставлена охрана.

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ИСТОЧНИК KP.RU