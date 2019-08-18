2019-08-18T11:01:05+03:00
Происшествия

Водитель пермского автобуса, попавшего в аварию на Гайве, задержан

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В аварии погибла 63-летняя женщина. Фото: ГИБДД Перми.В аварии погибла 63-летняя женщина. Фото: ГИБДД Перми.
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39-летний водитель рейсового автобуса маршрута №53, врезавшегося в бетонную стену здания на улице Новогайвинской, 81, задержан. Напомним, 17 августа в 17.05 автобус «Нефаз» попал в ДТП. В результате аварии погибла 63-летняя женщина. Пострадали 32 человека, из них девять детей в возрасте от 2 до 14 лет.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера, выяснилось, что он был трезв, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – В настоящее время он задержан в качестве подозреваемого. Но находится в больнице.

По нашим данным, 39-летний водитель автобуса сам серьезно пострадал в аварии, так как при столкновении его зажало между спинкой сидения и рулем. У него зафиксировали черепно-мозговую травму, травмы живота и груди. Также тяжелую травму позвоночника получила кондуктор.

Еще одно уголовное дело возбудил следственный комитет - по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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