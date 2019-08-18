Автобус был неисправен: в Перми по факту аварии на Гайве возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-18T07:50:01+03:00

Пока владельца автобуса отстранили от работы на маршрутах Перми

Изменить размер текста: A A

По факту аварии с автобусом на Гайве следственный комитет возбудил уголовное дело статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, в субботу в Перми на улице Новогайвинской автобус маршрута № 53 врезался в здание. В результате 39-летний водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, 32 человека, в том числе 9 детей, получили травмы различной степени тяжести.

- По уточненным данным следствия, в автобусе находилось 55 пассажиров, - сообщили в пресс-службе СУ СКР. - Во время движения водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным ограждением административного здания. По предварительным данным, полученным при осмотре транспортного средства, причиной происшествия явилась техническая неисправность агрегатов и механизмов автобуса.

Стало известно, что пятеро взрослых, пострадавших в аварии, находятся в тяжелом состоянии. Состояние девяти раненых детей врачи оценивают как стабильно удовлетворительное.

Владельца автобуса отстранили от работы на маршрутах Перми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дети плакали от боли и страха». 20-летний боксер спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену здания

Данил Юлдашев первым оказался на месте аварии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU