2019-08-18T07:50:01+03:00
Происшествия

Автобус был неисправен: в Перми по факту аварии на Гайве возбудили уголовное дело

Пока владельца автобуса отстранили от работы на маршрутах Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. Фото: ГИБДД Перми.Причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. Фото: ГИБДД Перми.
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По факту аварии с автобусом на Гайве следственный комитет возбудил уголовное дело статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, в субботу в Перми на улице Новогайвинской автобус маршрута № 53 врезался в здание. В результате 39-летний водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, 32 человека, в том числе 9 детей, получили травмы различной степени тяжести.

- По уточненным данным следствия, в автобусе находилось 55 пассажиров, - сообщили в пресс-службе СУ СКР. - Во время движения водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным ограждением административного здания. По предварительным данным, полученным при осмотре транспортного средства, причиной происшествия явилась техническая неисправность агрегатов и механизмов автобуса.

Стало известно, что пятеро взрослых, пострадавших в аварии, находятся в тяжелом состоянии. Состояние девяти раненых детей врачи оценивают как стабильно удовлетворительное.

Владельца автобуса отстранили от работы на маршрутах Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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