2019-08-17T18:50:12+03:00
Происшествия

Причиной аварии на Гайве, где погибла женщина, стала неисправность автобуса «Нефаз»

Перевозчика отстранили от работы на маршрутах Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ГИБДД ПермиФото: ГИБДД Перми
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Автобус «Нефаз», работавший на маршруте №53, был технически неисправен. Из-за этого и произошла авария на улице Новогайвинская в Перми. Напомним, в 17 часов в субботу, 39-летний водитель автобуса, направлявшегося в сторону Центрального рынка, не справился с управлением. «Нефаз» занесло, и он врезался в стену магазина.

В выходной день автобус был заполнен. В нем ехали 59 человек. В результате аварии одна женщина погибла на месте.

- Было госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей (9 в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние), - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края. - Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу им. Гринберга.

Как сообщили в городской администрации, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса. Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта отстранить перевозчика – ООО «Дизель» - от работы на городских маршрутах

В администрации Орджоникидзевского района организована горячая линия для семей пострадавших - 263-46-80.

Автобус с пассажирами врезался в магазин в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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