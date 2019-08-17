Видео автобуса, врезавшегося в магазин в Перми, появилось в сети

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-17T18:16:30+03:00

По данным полиции, в аварии один человек погиб и 16 ранены [видео]

Изменить размер текста: A A

Видеокадры аварии пассажирского автобуса маршрута №53 появились в сети. Там видно, в каком ужасающем состоянии оказался автобус после столкновения со стеной магазина.

Фото: ГИБДД

Напомним, в субботу, 17 августа, около 17 часов рейсовый автобус, шедший из Гайвы до Центрального рынка, попал в ДТП. По предварительной версии, автобус занесло, и он врезался в стену магазина на улице Новогайвинской, 81. Передняя часть, где находилось водительское сидение, разбита всмятку. Водитель получил серьезные травмы. Всего же, как сообщили «Комсомолке» в краевой полиции, в ДТП один человек погиб, еще 16, в том числе четверо детей, ранены.

Фото: ГИБДД

В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно. Об их травмах не сообщают даже родственникам. Как рассказала нам пермячка Татьяна, в том автобусе была ее мама. Татьяне сообщили только, что пострадавшую женщину увезли в больницу.

- Но в каком состоянии мама, мне не сказали, - говорит Татьяна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/726553" frameborder="0"></iframe> Автобус с пассажирами врезался в магазин в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU