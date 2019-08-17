2019-08-17T18:16:30+03:00
Происшествия

Видео автобуса, врезавшегося в магазин в Перми, появилось в сети

По данным полиции, в аварии один человек погиб и 16 ранены [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: ВК "Мой город Пермь".Фото: ВК "Мой город Пермь".
Изменить размер текста:

Видеокадры аварии пассажирского автобуса маршрута №53 появились в сети. Там видно, в каком ужасающем состоянии оказался автобус после столкновения со стеной магазина.

Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

Напомним, в субботу, 17 августа, около 17 часов рейсовый автобус, шедший из Гайвы до Центрального рынка, попал в ДТП. По предварительной версии, автобус занесло, и он врезался в стену магазина на улице Новогайвинской, 81. Передняя часть, где находилось водительское сидение, разбита всмятку. Водитель получил серьезные травмы. Всего же, как сообщили «Комсомолке» в краевой полиции, в ДТП один человек погиб, еще 16, в том числе четверо детей, ранены.

Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно. Об их травмах не сообщают даже родственникам. Как рассказала нам пермячка Татьяна, в том автобусе была ее мама. Татьяне сообщили только, что пострадавшую женщину увезли в больницу.

- Но в каком состоянии мама, мне не сказали, - говорит Татьяна.

Автобус с пассажирами врезался в магазин в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уточненные данные по аварии с автобусом на Гайве: пострадало 17 человек, в том числе 4 детей
Продавая старый холодильник, пенсионерка потеряла 300 тысяч рублей
В центре Перми 14-летнюю девочку укусила гадюка
«Узнали про рак во время проверки зрения». 11-летний мальчик из Перми всю жизнь борется с онкологией
Месяц не дожил до 18-летия. Студент из Прикамья погиб на теплоходе «Павел Бажов»
В Прикамье 18-летний водитель без прав врезался в дом
В Прикамье легковушка врезалась в большегруз - погибли два человека
Правительство России присудило премию Федора Волкова пермскому театру
Сидя в колонии, пермяк открыл фальшивый магазин
В Перми автобус №41 поменяет маршрут
Нужны лодки и водолазы, чтобы искать пропавшего в Пермском крае рыбака
На одном из пермских предприятий произошло короткое замыкание
В одном из вузов Перми уборщицам не платили зарплату
Полицейские из Пермского края помогли выбраться из леса пожилому грибнику
В Перми горит многоэтажка
Следователи проверяют обстоятельства смерти 21-летнего мотоциклиста в Прикамье
С 1 октября между Пермью и Москвой перестанет курсировать фирменный поезд «Кама»
Пермский аэропорт встретил миллионного пассажира
Режим ЧС в Прикамье: власти бьют тревогу из-за погоды
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются грозы, туман и сильный ветер
В Прикамье волонтеры вышли на поиски двух грибников
В Прикамье женщина требует компенсацию за падение с табурета
Следственный комитет вызвал на допрос 13 депутатов Заксобрания Прикамья
На чемпионат мира «WorldSkills» поедут 200 человек из Прикамья Турнир пройдет в Казани
В Прикамье осудят фермера за мошенничество на 1, 5 миллиона рублей
В Перми родственники ищут женщину, которая сбежала из больницы
Жителя Прикамья арестовали за долги по алиментам
«Струя высотой с дом». В центре Перми прорвало трубу