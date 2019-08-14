2019-08-14T17:41:16+03:00
Общество

В пермской мэрии объяснили, почему вопрос о стоимости проезда пока отложили

Проект тарифного меню будут дорабатывать
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В администрации Перми объяснили, почему, глава города Дмитрий Самойлов отозвал из городской Думы предложение об увеличения стоимости проезда в городском транспорте до 28 рублей с 1 января 2020 года.

Проект тарифного меню – сколько будут стоить поездки на общественном транспорте - собирались рассматривать на августовском заседании гордумы. Но оказалось, что в соответствии с приказом российского Минтранса в методику расчета тарифа на проезд необходимо внести изменения.

- Поэтому на заседании гордумы в августе планируется рассмотреть методику расчета тарифа на проезд в городском общественном транспорте и виды проездных документов, а проект тарифного меню с расчетами стоимости поездки уже в дальнейшем, с учетом поправок, - рассказали в мэрии.

Одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров напомнили в администрации. Предполагается, что она будет, как на определенное количество поездок, так и в виде проездного с разным периодом действия: от суток до года. Такой вариант будет выгоден для тех, кто часто пользуется услугами общественного транспорта. Наличная оплата также сохранится, соднако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата безналом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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