2019-08-14T16:10:53+03:00
Общество

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Перми отложено на неопределенный срок

Глава города Дмитрий Самойлов отозвал часть «транспортных» инициатив мэрии
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
Поделиться:
--Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Как стало известно «КП»-Пермь» из собственных источников, глава Перми Дмитрий Самойлов отозвал из городской Думы часть предложений исполнительной власти по транспортной реформе. В частности, об увеличения стоимости проезда в городском транспорте до 28 рублей с 1 января 2020 года.

Депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов в разговоре с корреспондентом «КП»-Пермь» подтвердил эту информацию.

- Инициатива вызвала очень много вопросов у депутатского корпуса, на которые у исполнительной власти , судя по всему, нет пока ответа, - сказал нам депутат. - Дмитрий Самойлов воспользовался своим правом отозвать предложение.

При этом депутат не исключил, что мэрия может внести этот вопрос на рассмотрение Думой в дальнейшем. Но на августовской «пленарке» он точно рассматриваться не будет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по расчетам городского департамента дорог и транспорта, стоимость билета в автобусах и трамваях Перми должна составлять 28 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Рваные матрасы и неработающие туалеты». Обитатели пермского СИЗО пожаловались омбудсмену на плохие условия содержания
В пермской мэрии объяснили, почему вопрос о стоимости проезда пока отложили
В Прикамье к 2020 году заменят лифты в 377 домах
Из-за задымления из детсада Перми эвакуировали 120 детей
В Прикамье местного жителя осудят за ложный донос
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми
К 2022 году в Прикамье планируют построить 47 объектов образования для 19 тысяч детей
Жительница Прикамья разыграла исчезновение, чтобы не платить алименты
«Что они с ним сделали?»: жительница Прикамья обвинила врачей в смерти сына
В Прикамье за 7 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 273 ребенка
Команда пермского «УРАЛХИМа» – призер Спартакиады трудящихся Пермского края
Дмитрий Губерниев прокомментирует пермский международный марафон
Жительницу Прикамья посадят на три года за звонок о минировании Курского вокзала
В Прикамье мужчина избил знакомого лопатой по голове
Александр Платунов продлил контракт с пермским клубом «Парма»
Оператор пермского фитнес-клуба «Колизей» начал самоликвидацию