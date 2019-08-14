Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Перми отложено на неопределенный срок

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-14T16:10:53+03:00

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Как стало известно «КП»-Пермь» из собственных источников, глава Перми Дмитрий Самойлов отозвал из городской Думы часть предложений исполнительной власти по транспортной реформе. В частности, об увеличения стоимости проезда в городском транспорте до 28 рублей с 1 января 2020 года.

Депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов в разговоре с корреспондентом «КП»-Пермь» подтвердил эту информацию.

- Инициатива вызвала очень много вопросов у депутатского корпуса, на которые у исполнительной власти , судя по всему, нет пока ответа, - сказал нам депутат. - Дмитрий Самойлов воспользовался своим правом отозвать предложение.

При этом депутат не исключил, что мэрия может внести этот вопрос на рассмотрение Думой в дальнейшем. Но на августовской «пленарке» он точно рассматриваться не будет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по расчетам городского департамента дорог и транспорта, стоимость билета в автобусах и трамваях Перми должна составлять 28 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU