«С 20 до 28 рублей». С 2020 года проезд в общественном транспорте Перми может вырасти
В общественном транспорте Перми может значительно вырасти стоимость проезда - с 20 до 28 рублей.
Как сообщает издание Business Class, проект решения об утверждении тарифа администрации Перми внесла на рассмотрение гордумы.
- Документом предлагается с 1 января 2020 года установить стоимость поездки в размере 28 рублей и предоставить скидку в размере четырех рублей при оплате банковской или транспортной картой, - сообщает издание. - Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин заметил, что в данное время существует риск отказа перевозчиков от обслуживания маршрутов при нынешнем тарифе.
Было получено минимум шесть заявлений с отказами. Так, с 1 августа ООО «Транзит» отказалось от маршрутов № 22 и № 48 из-за убытков.
Ранее мы писали о том, что в Перми с 12 августа временно изменят движение двух автобусных маршрутов, чтобы скомпенсировать «бойкот перевозчика».
ИСТОЧНИК KP.RU